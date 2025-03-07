Польща готується вийти із двох конвенцій щодо заборони застосування зброї

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив у п’ятницю, що рекомендуватиме вихід країни з двох конвенцій, що стосуються заборони використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів.

Про це, як пише "Європейська правда", Туск сказав під час виступу у Сеймі в п’ятницю, його цитує RMF FM.

"Я рекомендуватиму Польщі вийти з Оттавської конвенції і, можливо, з Дублінської конвенції; я говорю про протипіхотні міни і касетні боєприпаси", – заявив він.

Оттавський договір – це конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін. Він спрямований на ліквідацію використання протипіхотних мін як засобу збройної боротьби.

Конвенція про заборону касетних боєприпасів, з іншого боку, є міжнародною угодою, ухваленою 30 травня 2008 року в Дубліні.

Туск також заявив про те, що польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі на випадок війни.

Литовська розвідка попередила в п'ятницю, що протягом трьох-п'яти років Росія може створити потенціал, достатній для обмежених дій проти НАТО.