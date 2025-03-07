CNN: США продовжують ділитись з Україною деякими розвідданими

США продовжують ділитись з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захистити себе, але "скоротили" обмін розвідданими, які ЗСУ могли б використовувати для атак на російських окупантів.

Про це телеканалу CNN розповіли два американські посадовці з сфери оборони, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників телеканалу, США не хочуть, щоб їх вважали такими, що активно допомагають Україні завдавати ударів по Росії.

Але США також не збираються приховувати інформацію, яка може допомогти Україні захистити себе, додали посадовці.

Джерела CNN також зазначають, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink Ілона Маска, на який покладаються українські військові, як і раніше працює в Україні.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет.

Коментуючи припинення поставок допомоги Україні, Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".