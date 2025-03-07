CNN: США продолжают делиться с Украиной некоторыми разведданными

США продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, но "сократили" обмен разведданными, которые ВСУ могли бы использовать для атак на российских оккупантов.

Об этом телеканалу CNN рассказали два американских чиновника из сферы обороны, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников телеканала, США не хотят, чтобы их считали такими, что активно помогают Украине наносить удары по России.

Но США также не собираются скрывать информацию, которая может помочь Украине защитить себя, добавили чиновники.

Источники CNN также отмечают, что спутниковый интернет-сервис Starlink Илона Маска, на который полагаются украинские военные, по-прежнему работает в Украине.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.

Комментируя прекращение поставок помощи Украине, Трамп заявил, что "хочет остановить смерти".