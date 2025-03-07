Сибіга обговорив з Рубіо майбутні переговори Україна-США у Саудівській Аравії
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з американським держсекретарем Марко Рубіо перед запланованими між Україною і США переговорами у Саудівській Аравії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Сибіга написав в X (Twitter).
За словами українського міністра, вони з Рубіо обговорили майбутню зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії.
"Україна хоче, щоб війна закінчилася, і лідерство США необхідне для досягнення міцного миру", – зазначив він.
В ході розмови також йшлося про шляхи розвитку двосторонньої співпраці.
Переговори України і США у Саудівській Аравії наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні, заявили в українському МЗС.
Український посадовець на умовах анонімності повідомив агентству AFP, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак очолить українську делегацію, до якої також може увійти міністр оборони Рустем Умеров.
З боку США, за даними ЗМІ, будуть глава Держдепартаменту Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник президента США Стів Віткофф.