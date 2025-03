Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх повідомила, що представники адміністрації Дональда Трампа наступного тижня відвідають Саудівську Аравію для зустрічі з українською делегацією, яка включатиме главу ОПУ Андрія Єрмака.

Про це вона написала у четвер в соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За даними журналістки, до Ер-Ріяду вирушать глава Держдепартаменту Марко Рубіо, радника з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник президента США Стів Віткофф.

"У вівторок Рубіо, Віткофф, Волц прямують до Ер-Ріяду, щоб зустрітися з українцями, в тому числі з Єрмаком", – написала Гайнріх.

