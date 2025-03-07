Сибига обсудил с Рубио предстоящие переговоры Украина-США в Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с американским госсекретарем Марко Рубио перед запланированными между Украиной и США переговорами в Саудовской Аравии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига написал в X (Twitter).

По словам украинского министра, они с Рубио обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.

"Украина хочет, чтобы война закончилась, и лидерство США необходимо для достижения прочного мира", – отметил он.

В ходе разговора также шла речь о путях развития двустороннего сотрудничества.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии на следующей неделе будут касаться двусторонних отношений и пути к миру в Украине, заявили в украинском МИД.

Украинский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству AFP, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит украинскую делегацию, в которую также может войти министр обороны Рустем Умеров.

Со стороны США, по данным СМИ, будут глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.