Генсек НАТО наступного тижня летить до США
Новини — П'ятниця, 7 березня 2025, 20:11 —
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня відвідає США.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив у Білому домі в п’ятницю радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц.
Волц сказав про це, розповідаючи про "човникову дипломатію", якою адміністрація президента займається для врегулювання війни в Україні.
"Президент мав численні розмови і візит президента Франції Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Стармера, наступного тижня приїжджає генеральний секретар НАТО", – повідомив Волц.
Тим часом Дональд Трамп заявив, що у питанні врегулювання війни йому легше "мати справу" з Росією, ніж з Україною.
Він також пояснив, чому зупинив поставки військової допомоги Україні.
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