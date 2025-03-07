Генсек НАТО наступного тижня летить до США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня відвідає США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив у Білому домі в п’ятницю радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц.

Волц сказав про це, розповідаючи про "човникову дипломатію", якою адміністрація президента займається для врегулювання війни в Україні.

"Президент мав численні розмови і візит президента Франції Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Стармера, наступного тижня приїжджає генеральний секретар НАТО", – повідомив Волц.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що у питанні врегулювання війни йому легше "мати справу" з Росією, ніж з Україною.

Він також пояснив, чому зупинив поставки військової допомоги Україні.