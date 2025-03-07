Генсек НАТО на следующей неделе летит в США
Новости — Пятница, 7 марта 2025, 20:11 —
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе посетит США.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил в Белом доме в пятницу советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолц.
Волц сказал об этом, рассказывая о "челночной дипломатии", которой администрация президента занимается для урегулирования войны в Украине.
"Президент имел многочисленные разговоры и визит президента Франции Макрона, премьер-министра Великобритании Стармера, на следующей неделе приезжает генеральный секретарь НАТО", – сообщил Волц.
Тем временем Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования войны ему легче "иметь дело" с Россией, чем с Украиной.
Он также объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине.
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