FT: Франція і Німеччина сперечаються через плани з переозброєння ЄС на 150 млрд євро

Запропоноване вливання 150 млрд євро в оборонну промисловість ЄС стало новим каменем спотикання в давній суперечці між Францією і Німеччиною щодо програми переозброєння континенту і того, чи повинна вона включати країни за межами ЄС.

Про це стало відомо виданню Financial Times, пише "Європейська правда".

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала новий інструмент для кредитування держав-членів за посередництва бюджету ЄС для закупівлі зброї, розмір програми – до 150 млрд євро.

Хоча ця ідея отримала одностайну політичну підтримку, її деталі все ще уточнюються. Також активно обговорюється питання про те, чи можна витратити ці гроші на зброю, вироблену за межами ЄС.

На саміті ЄС у четвер кілька лідерів, включно з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, заявили, що ініціатива має бути відкрита для партнерів-однодумців, які не входять до ЄС.

"Для нас дуже важливо, щоб проєкти, які можуть бути підтримані, були відкриті для... країн, які не входять до Європейського Союзу, але тісно співпрацюють одна з одною, як-от Велика Британія, Норвегія, Швейцарія або Туреччина", – сказав Шольц.

Однак президент Франції Емманюель Макрон, який давно виступає за збільшення європейської автономії та стимулювання внутрішнього промислового виробництва, заявив, що "витрати не повинні бути спрямовані на новий готовий комплект, який знову буде з-за меж ЄС".

Для усунення прогалин у критично важливих для Європи можливостях – включно з протиповітряною обороною, далекими ударами, розвідкою і цілевказуванням – "метод полягає у виявленні найкращих бізнесменів і підприємств, які у нас є", додав Макрон.

Він також сказав, що кожній країні-члену ЄС буде запропоновано "переглянути замовлення, щоб зрозуміти, чи можуть європейські замовлення бути пріоритетними".

Брюссельські дипломати побоюються, що ініціативу в 150 млрд євро буде зірвано через ті самі аргументи, які понад рік відкладали узгодження європейської програми оборонної промисловості – фонду в 1,5 млрд євро, що виділяє гранти на оборону.

Зусилля з її реалізації застопорилися цієї зими після того, як Париж зажадав обмежити частку, яка може бути витрачена на компоненти з-поза меж ЄС, і заборонити продукти із захистом інтелектуальної власності з третіх країн.

Старшим посадовим особам Єврокомісії, яким доручено підготувати детальну пропозицію в найближчі 10 днів, було запропоновано тісно взаємодіяти з Парижем, Берліном та іншими столицями, щоб переконатися, що ініціативу не буде заблоковано під час винесення на затвердження країн-членів.

Голова комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що кредити, які будуть спрямовані на сім ключових цілей, включно з протиповітряною і протиракетною обороною, артилерією і безпілотниками, "допоможуть державам-членам об'єднати попит і купувати разом", а також забезпечити "негайне військове обладнання для України".

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