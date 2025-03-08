Ключові держави Європи підтримали розроблений Єгиптом план відбудови Гази

Чотири ключові держави Європи висловили підтримку розробленому Єгиптом плану відбудови сектора Гази, який підтримують арабські країни.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У суботу міністри закордонних справ Британії, Франції, Німеччини та Італії заявили про підтримку запропонованого Єгиптом плану відбудови сектора Гази вартістю близько 53 млрд доларів, який передбачає, що палестинське населення не переселятимуть.

"План показує реалістичний шлях до відбудови Гази та обіцяє, за його реалізації, швидке й стале покращення наразі катастрофічних умов життя для палестинців, що пржоивають у Газі", – йдеться у спільній заяві.

Міністри додали, що угруповання ХАМАС при цьому не має повернутися до влади у секторі Гази та не має залишатися загрозою для Ізраїлю. Також вони висловили підтримку "центральній ролі Палестинської адміністрації".

Єгипетський план, представлений раніше цього тижня, схвалили лідери арабських держав. Натомість проти нього виступили Ізраїль та президент США Дональд Трамп, який раніше виступив з радикальними ідеями відселення палестинців і перетворення Гази на "Близькосхідну Рів’єру".

Пропозиція Єгипту передбачає, що управління сектором Гази після припинення бойових дій доручать комітету палестинських фахівців-технократів. Цей орган перейняв би на себе усі управлінські функції на тимчасовий період, під наглядом Палестинської адміністрації.

Раніше цього тижня повідомили, що адміністрація Трампа веде таємні перемовини з бойовим палестинським угрупованням ХАМАС щодо можливості звільнення американських заручників, яких утримують у секторі Газа.