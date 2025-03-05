ЗМІ повідомили про таємні прямі переговори між США і ХАМАС

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде секретні переговори з бойовим палестинським угрупованням ХАМАС щодо можливості звільнення американських заручників, яких утримують у секторі Газа.

Про це повідомили агентству Reuters два джерела, обізнані про ці переговори, пише "Європейська правда".

За даними співрозмовників агентства, спеціальний посланник США у справах заручників Адам Болер останніми тижнями проводить прямі переговори з ХАМАС у столиці Катару Досі.

Донедавна США уникали прямих переговорів із бойовим угрупованням. ХАМАС перебуває у списку іноземних терористичних організацій з 1997 року.

Такі переговори суперечать давній політиці США проти прямих контактів з угрупованнями, які Вашингтон зараховує до терористичних організацій, зазначає агентство.

Джерела повідомили, що переговори були зосереджені на звільненні американських заручників, які все ще утримуються в Газі.

Водночас інше з джерел повідомило, що вони також включали обговорення ширшої угоди про звільнення всіх заручників, що залишилися, і про те, як досягти довгострокового перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.

Нещодавно Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рив'єру Близького Сходу".

Він також запропонував перемістити палестинське населення Гази в сусідні держави, як-от Єгипет і Йорданію, а ізраїльська сторона запропонувала передати їх європейським державам, які визнали Палестинську державу.