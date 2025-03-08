Ключевые государства Европы поддержали разработанный Египтом план восстановления Газы

Четыре ключевых государства Европы выразили поддержку разработанному Египтом плану восстановления сектора Газа, который поддерживают арабские страны.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В субботу министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Италии заявили о поддержке предложенного Египтом плана восстановления сектора Газа стоимостью около 53 млрд долларов, который предусматривает, что палестинское население не будут переселять.

"План показывает реалистичный путь к восстановлению Газы и обещает, при его реализации, быстрое и устойчивое улучшение пока катастрофических условий жизни для палестинцев, проживающих в Газе", – говорится в совместном заявлении.

Министры добавили, что группировка ХАМАС при этом не должна вернуться к власти в секторе Газа и не должна оставаться угрозой для Израиля. Также они выразили поддержку "центральной роли Палестинской администрации".

Египетский план, представленный ранее на этой неделе, одобрили лидеры арабских государств. Зато против него выступили Израиль и президент США Дональд Трамп, который ранее выступил с радикальными идеями отселения палестинцев и превращения Газы в "Ближневосточную Ривьеру".

Предложение Египта предполагает, что управление сектором Газы после прекращения боевых действий поручат комитету палестинских специалистов-технократов. Этот орган взял бы на себя все управленческие функции на временный период, под надзором Палестинской администрации.

Ранее на этой неделе сообщили, что администрация Трампа ведет тайные переговоры с боевой палестинской группировкой ХАМАС о возможности освобождения американских заложников, которых удерживают в секторе Газа.