Шотландський гольф-курорт Трампа обмалювали пропалестинськими написами

Гольф-курорт президента США Дональда Трампа Turnberry у Шотландії розмалювали пропалестинськими графіті, відповідальність за які взяла на себе група протестувальників.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

На стінах курорту з’явились написи з гаслами "Вільна Газа" і "Вільна Палестина", а також образами на адресу Трампа.

Reuters

Reuters

Напис "Газа не продається" було також намальовано на одному із зелених полів і лунках, викопаних на полі.

Організація Palestine Action взяла на себе відповідальність за акцію, заявивши: "Допоки Трамп намагається розглядати Газу як свою власність, він має знати, що його власна власність перебуває в межах досяжності".

Поліція Шотландії заявила, що веде розслідування.

"Близько 4.40 ранку в суботу, 8 березня 2025 року, ми отримали повідомлення про пошкодження поля для гольфу і приміщення на Мейденс-роуд, Тернберрі", – сказав представник поліції Шотландії, додавши, що розслідування триває.

Нещодавно Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рив'єру Близького Сходу".

Він також запропонував перемістити палестинське населення Гази в сусідні держави, як-от Єгипет і Йорданію, а ізраїльська сторона запропонувала передати їх європейським державам, які визнали Палестинську державу.