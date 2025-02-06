Британія відкинула примусове переміщення палестинців з Гази, яке пропонує Трамп
Молодша міністерка закордонних справ Великої Британії Аннеліза Доддс виступила проти пропозиції президента США Дональда Трампа щодо примусового переміщення палестинців із сектору Гази.
Про це вона сказала під час виступу в Палаті громад у четвер, 6 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Доддс запевнила, що Британія виступатиме "проти будь-яких зусиль, спрямованих на переміщення палестинців у Газі до сусідніх арабських держав проти їхньої волі".
"Не повинно бути ніякого примусового переміщення палестинців, а також ніякого скорочення території сектору Гази", – підкреслила представниця британського МЗС.
Раніше Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рив'єру Близького Сходу".
Він також запропонував перемістити палестинське населення Гази в сусідні держави, як-от Єгипет і Йорданію, а ізраїльська сторона запропонувала передати їх європейським державам, які визнали Палестинську державу.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес відкинув пропозицію Ізраїлю.