Шотландский гольф-курорт Трампа обрисовали пропалестинскими надписями

Гольф-курорт президента США Дональда Трампа Turnberry в Шотландии разрисовали пропалестинскими граффити, ответственность за которые взяла на себя группа протестующих.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

На стенах курорта появились надписи с лозунгами "Свободная Газа" и "Свободная Палестина", а также оскорблениями в адрес Трампа.

Reuters

Reuters

Надпись "Газа не продается" была также нарисована на одном из зеленых полей и лунках, выкопанных на поле.

Организация Palestine Action взяла на себя ответственность за акцию, заявив: "Пока Трамп пытается рассматривать Газу как свою собственность, он должен знать, что его собственная собственность находится в пределах досягаемости".

Полиция Шотландии заявила, что ведет расследование.

"Около 4.40 утра в субботу, 8 марта 2025 года, мы получили сообщение о повреждении поля для гольфа и помещения на Мейденс-роуд, Тернберри", – сказал представитель полиции Шотландии, добавив, что расследование продолжается.

Недавно Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

Он также предложил переместить палестинское население Газы в соседние государства, такие как Египет и Иорданию, а израильская сторона предложила передать их европейским государствам, которые признали Палестинское государство.