Шотландский гольф-курорт Трампа обрисовали пропалестинскими надписями
Новости — Воскресенье, 9 марта 2025, 08:39 —
Гольф-курорт президента США Дональда Трампа Turnberry в Шотландии разрисовали пропалестинскими граффити, ответственность за которые взяла на себя группа протестующих.
Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".
На стенах курорта появились надписи с лозунгами "Свободная Газа" и "Свободная Палестина", а также оскорблениями в адрес Трампа.
Надпись "Газа не продается" была также нарисована на одном из зеленых полей и лунках, выкопанных на поле.
Организация Palestine Action взяла на себя ответственность за акцию, заявив: "Пока Трамп пытается рассматривать Газу как свою собственность, он должен знать, что его собственная собственность находится в пределах досягаемости".
Полиция Шотландии заявила, что ведет расследование.
"Около 4.40 утра в субботу, 8 марта 2025 года, мы получили сообщение о повреждении поля для гольфа и помещения на Мейденс-роуд, Тернберри", – сказал представитель полиции Шотландии, добавив, что расследование продолжается.
Недавно Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".
Он также предложил переместить палестинское население Газы в соседние государства, такие как Египет и Иорданию, а израильская сторона предложила передать их европейским государствам, которые признали Палестинское государство.