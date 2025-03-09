Естонія закупить міномети на 50 млн євро

В Естонії Державний центр оборонних інвестицій підписав контракт на суму 50 млн євро з австрійським виробником зброї Hirtenberger Defense Europe на закупівлю буксируваних мінометів калібру 120-міліметрів.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Система озброєння складається з самого міномета дальньої дії, широкого спектра боєприпасів, допоміжного польового обладнання, систем прицілювання і повністю цифрової системи управління вогнем.

Міномет може вражати цілі на відстані до 8,5 км, забезпечуючи максимальну вогневу міць і надійність навіть у найскладніших умовах.

Систему швидко встановлюють, вона проста у використанні і може бути інтегрована в спеціальні транспортні рішення.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур раніше заявив, що наступного року витрати на оборону "помітно" перевищать 4% валового внутрішнього продукту.

Повідомляли також, що в Естонії розраховують, що замовлені в США реактивні системи залпового вогню HIMARS прибудуть в країну до літа.