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Естонія очікує отримати замовлені у США HIMARS до літа

Новини — Середа, 22 січня 2025, 11:59 — Христина Бондарєва

В Естонії розраховують, що замовлені в США реактивні системи залпового вогню HIMARS прибудуть в країну до літа. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Вироблені для Естонії системи залпового вогню HIMARS вже готові. Залишилося провести лише деяку роботу з інтеграції, розповів керівник категорії озброєнь у Державному центрі оборонних інвестицій (RKIK) Раміль Ліпп.

Навесні установки будуть доставлені в Естонію морським шляхом.

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"Що стосується боєприпасів (для HIMARS), то поставки почнуться цього року і продовжаться в наступні роки", – додав Ліпп.

Морська піхота США використовує нові ракети PRISM з дальністю застосування до 500 кілометрів, і в якийсь момент Естонія, швидше за все, перейде з ATACMS на PRISM, додав Ліпп. 

"Але це більш тривалі терміни і більш тривала перспектива", – зазначив він.

Сили оборони Естонії відібрали резервістів, які були зацікавлені в експлуатації HIMARS. Після прибуття нових систем в Естонію Сили оборони почнуть проводити навчання.

"Можливо, наступного тижня після техогляду вже можна буде почати тренування. Підрозділи мають чіткий план, за яким вони діятимуть. Резервісти вже знають, хто призначений у цю команду", – пояснив начальник штабу артилерійського батальйону Сил оборони Естонії майор Танель Татсі.

Більшу частину навчання з використання HIMARS уже проведено у військовому містечку Тапа у співпраці з підрозділом американської армії.

Раніше повідомляли, що поставки замовлених Естонією установок відбуватимуться протягом 2025 року.

Нещодавно стало відомо, що Збройні сили Естонії отримали польські переносні ЗРК Piorun.

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Естонія США
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