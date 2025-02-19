В Естонії запевнили, що в 2026 році витрати на оборону перевищать 4% ВВП

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, наступного року витрати на оборону "помітно" перевищать 4% валового внутрішнього продукту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

З урахуванням поточного розміру ВВП Естонії, підвищення оборонних витрат на 1% ВВП означає приблизно 400 млн євро додаткових витрат.

За словами Певкура, за чинною версією державної бюджетної стратегії оборонні видатки наступного року мали становити 3,7% ВВП, але очевидно, що вони мають бути вищими.

"Наскільки точно, буде, імовірно, залежати від тих передумов, які я представлю уряду, заснованих на тих цілях щодо військових можливостей НАТО, які будуть узгоджені всіма державами [членами Альянсу] в червні цього року", – пояснив міністр.

Другим фактором у розрахунках розміру витрат стануть додаткові потреби Сил оборони, пов'язані з власним військовим плануванням Естонії, а також витрати на прийом союзних військ.

"Будемо виходити з того, яку угоду щодо оборонних витрат ми укладемо [в уряді]", – сказав Певкур.

За його словами, він надасть уряду первинні розрахунки найближчими тижнями.

"На цій основі ми зможемо провести з Міністерством фінансів точніші розрахунки, яке покриття нам потрібно знайти на ту чи іншу дію, – додав він. – Можу вам підтвердити, що сума на наступний рік помітно перевищить 4%. Наскільки точно перевищить, залежатиме від економічного прогнозу".

Певкур підтвердив, що Міністерство оборони підтримує пом'якшення бюджетних правил ЄС, що обмежують максимальний розмір дефіциту бюджету і держборгу, щоб країни-члени могли швидше збільшити свої оборонні витрати.

"Звичайно, треба враховувати, що навіть якщо ми візьмемо кредит, платникам податків доведеться його повертати... Але зараз це дало б нам змогу терміново понести ці витрати і зробити ці вкрай необхідні інвестиції в держоборону", – додав Певкур.

Нагадаємо, латвійський уряд на засіданні у вівторок, 18 лютого, ухвалив рішення витратити на оборону щонайменше 4% валового внутрішнього продукту країни з наступного року.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що налаштований вимагати від союзників у НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Генсек НАТО Марк Рютте та чимало європейських лідерів погоджуються, що теперішнього цільового показника у 2% вже недостатньо, щоб Європа могла почуватися у безпеці через декілька років.

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