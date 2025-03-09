Президент Латвии: европейские страны должны ввести военный призыв

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс призвал европейские страны "абсолютно точно" ввести обязательный военный призыв, признав, что континент "достаточно слаб" в военном плане.

Такое мнение латвийский президент высказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

Ринкевичс подчеркнул, что европейские страны должны увеличить расходы на оборону на фоне "взлетов и падений" в отношениях с США.

Латвия ввела призыв для мужчин в 2023 году и довела расходы на оборону до 4 % ВВП страны.

"Видя, что происходит в мире, мы приняли такое решение, и многие другие европейские страны должны последовать ему", – сказал Ринкевичс.

Назвав Латвию и другие балтийские страны Эстонию и Литву "лакмусовой бумажкой НАТО", Ринкевичс также призвал к увеличению "общего присутствия" на границах стран с Россией на фоне "роста рисков".

"Сейчас важны не только декларации, но и то, как эти декларации выполняются. Я согласен с формулировками, но нам также нужны дела", – сказал он.

Недавно польский премьер Дональд Туск заявил о работе над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны.

Стоит отметить, что литовская разведка предупредила в пятницу, что в течение трех-пяти лет Россия может создать потенциал, достаточный для ограниченных действий против НАТО.