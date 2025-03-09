Мерц хоче поговорити з Британією та Францією про спільне використання ядерної зброї

Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголошує, що хоче поговорити з Францією і Великою Британією про їхню ядерну зброю і захист Європи.

Про це він сказав в ефірі Deutschlandfunk, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

"Спільне використання ядерної зброї – це питання, про яке ми повинні говорити", – сказав Мерц.

Однак він підкреслює, що це має бути "доповненням" до існуючого ядерного щита США.

На тлі дебатів зростають сумніви щодо того, чи буде президент США Дональд Трамп продовжувати американський захист Європи від російських атак, зважаючи на його контакти з Росією.

"Німеччина не зможе і, можливо, не матиме власної ядерної зброї", – підкреслив майбутній канцлер. Німеччина чітко відмовилася від ядерної зброї в Договорі про об'єднання Німеччини у форматі "два плюс чотири".

"І це залишиться незмінним", – заявив Мерц.

У середу президент Франції Макрон заявив, що починає "стратегічні дебати" щодо захисту європейських союзників за допомогою французьких ядерних сил стримування. Заява Макрона стала відповіддю на охолодження трансатлантичних відносин і зближення між Вашингтоном і Москвою.

Читайте також текст стратегічної промови французького президента: "Капітуляція України не є миром. Росія стала загрозою для Франції". Історична промова Макрона