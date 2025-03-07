Макрон хоче до середини року розвідати можливості співпраці у Європі щодо ядерного стримування

Президент Франції Емманюель Макрон ставить за мету до середини року з’ясувати можливість тих чи інших варіантів співпраці між країнами Європи у питанні ядерного стримування.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить Le Figaro.

Макрон у четвер заявив, що ставить за мету для себе до середини року з’ясувати, які нові варіанти співпраці можуть з’явитися у ЄС у контексті готовності Франції дозволити іншим європейським союзникам скористатися перевагами від її ядерного статусу.

"Ми розпочнемо фазу, на якій наші технічні фахівці будуть взаємодіяти… Це буде і стратегічний, і технічний діалог, після чого буде взаємодія на рівні глав держав та урядів, щоб на середину року побачити, чи може у нас з’явитися якась нова співпраця", – сказав Макрон після безпекового саміту європейських лідерів 6 березня.

Макрон зазначив, що під час саміту багато лідерів у розмовах з ним цікавилися цією темою. Інтерес до такої дискусії висловили щонайменш лідери Литви, Польщі та Данії.

Нагадаємо, минулими вихідними Макрон вперше заявив, а у стратегічній промові 5 березня підтвердив готовність Франції запропонувати свою "ядерну парасольку" європейським союзникам.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров побачив у пропозиції Макрона загрозу для Росії.

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