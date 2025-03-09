Мерц хочет поговорить с Британией и Францией о совместном использовании ядерного оружия

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц отмечает, что хочет поговорить с Францией и Великобританией об их ядерном оружии и защите Европы.

Об этом он сказал в эфире Deutschlandfunk, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

"Совместное использование ядерного оружия – это вопрос, о котором мы должны говорить", – сказал Мерц.

Однако он подчеркивает, что это должно быть "дополнением" к существующему ядерному щиту США.

На фоне дебатов растут сомнения относительно того, будет ли президент США Дональд Трамп продолжать американскую защиту Европы от российских атак, учитывая его контакты с Россией.

"Германия не сможет и, возможно, не будет иметь собственного ядерного оружия", – подчеркнул будущий канцлер. Германия четко отказалась от ядерного оружия в Договоре об объединении Германии в формате "два плюс четыре".

"И это останется неизменным", – заявил Мерц.

В среду президент Франции Макрон заявил, что начинает "стратегические дебаты" по защите европейских союзников с помощью французских ядерных сил сдерживания. Заявление Макрона стало ответом на охлаждение трансатлантических отношений и сближение между Вашингтоном и Москвой.

Читайте также текст стратегической речи французского президента: "Капитуляция Украины не является миром. Россия стала угрозой для Франции". Историческая речь Макрона