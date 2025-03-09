Лише п'ята частина словаків хотіла б орієнтації своєї країни на Схід

Понад 60% словаків віддають перевагу орієнтації своєї країни на Захід і трохи менше 20% – на Схід.

Про це свідчать результати березневого опитування, проведеного аналітичним центром "Форум майбутнього Словаччини" та агентством Focus, передає "Європейська правда" з посиланням на SME.

Згідно з опитуванням, 63,5 відсотка респондентів хочуть, щоб Словаччина орієнтувалася на Європейський Союз, тоді як 19,2 відсотка хочуть, щоб Словаччина орієнтувалася на РФ. Ще 17,3 відсотка респондентів не змогли відповісти на питання про бажаний союз Словаччини.

"Перший погляд на результати дослідження показує, що Роберт Фіцо і його уряд у своїх кроках, рішеннях і загальній логіці зовнішньої політики йдуть всупереч думці більшості, волі і потребам народу Словаччини", – сказав соціолог Міхал Вашечка в цьому контексті.

"Опитування показало, що зовнішня політика нинішнього уряду не відображає волю і бажання більшості населення Словаччини", – додав Вашечка.

32,6% опитаних висловили задоволення зовнішньою політикою уряду Фіцо, а 54,8% респондентів висловили незадоволення.

Словаки також в переважній більшості підтримують формування "коаліції охочих" країн, які хочуть більш інтенсивно і разом брати участь у спільній європейській обороні. 54,4 відсотка респондентів висловилися "за", а 31 відсоток – "проти".

У п'ятницю великі натовпи людей знову вийшли на вулиці по всій Словаччині, щоб висловити протест проти проросійської політики прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Протестувальники також засудили нещодавню проросійську діяльність близьких соратників Фіцо. Зокрема – висловлювання Еріка Каліняка, який заявив, що Словаччина "нарешті матиме надійного сусіда", якщо російські війська захоплять Україну.

Любош Блаха, провідний член партії Фіцо, зустрівся цього тижня з Сергеєм Наришкіним, головою Служби зовнішньої розвідки РФ. Під час однієї зі своїх поїздок до Москви він заявив, що "Захід програє, а Росія виграє".