Словаки вийшли на нові протести проти проросійської політики Фіцо

У п'ятницю великі натовпи людей знову вийшли на вулиці по всій Словаччині, щоб висловити протест проти проросійської політики прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

За словами організаторів протестів, натовпи зібралися у понад 40 містах країни та за кордоном.

Протестувальники називали Фіцо зрадником та заявляли, що "Словаччина – це Європа". "Ганьба, ганьба", – скандували люди на площі Свободи в Братиславі.

Протест у Братиславі фото: TASR

Фіцо, який пережив замах у травні 2024 року, зіткнувся із закликами піти у відставку через свої коментарі щодо майбутнього членства Словаччини в ЄС і НАТО та заяви про те, що Росія мала причини для вторгнення в Україну з міркувань безпеки.

Протестувальники також засудили нещодавню проросійську діяльність близьких соратників Фіцо. Зокрема – висловлювання Еріка Каліняка, який заявив, що Словаччина "нарешті матиме надійного сусіда", якщо російські війська захоплять Україну.

Любош Блаха, провідний член партії Фіцо, зустрівся цього тижня з Сергеєм Наришкіним, головою Служби зовнішньої розвідки РФ. Під час однієї зі своїх поїздок до Москви він заявив, що "Захід програє, а Росія виграє".

Погляди Фіцо на Росію різко відрізняються від європейського мейнстріму. Він припинив військову допомогу Словаччини Україні, розкритикував санкції ЄС проти Росії і пообіцяв заблокувати вступ України до НАТО.

Він оголосив президента України Володимира Зеленського ворогом після того, як Україна припинила постачання російського газу до Словаччини та деяких інших європейських споживачів.