Более 60% словаков предпочитают ориентацию своей страны на Запад и чуть менее 20% – на Восток.

Об этом свидетельствуют результаты мартовского опроса, проведенного аналитическим центром "Форум будущего Словакии" и агентством Focus, передает "Европейская правда" со ссылкой на SME.

Согласно опросу, 63,5 процента респондентов хотят, чтобы Словакия ориентировалась на Европейский Союз, тогда как 19,2 процента хотят, чтобы Словакия ориентировалась на РФ. Еще 17,3 процента респондентов затруднились ответить на вопрос о желаемом союзе Словакии.

"Первый взгляд на результаты исследования показывает, что Роберт Фицо и его правительство в своих шагах, решениях и общей логике внешней политики идут вопреки мнению большинства, воле и потребностям народа Словакии", – сказал социолог Михал Вашечка в этом контексте.

"Опрос показал, что внешняя политика нынешнего правительства не отражает волю и желания большинства населения Словакии", – добавил Вашечка.

32,6% опрошенных выразили удовлетворение внешней политикой правительства Фицо, а 54,8% респондентов выразили недовольство.

Словаки также в подавляющем большинстве поддерживают формирование "коалиции желающих" стран, которые хотят более интенсивно и вместе участвовать в общей европейской обороне. 54,4 процента респондентов высказались "за", а 31 процент – "против".

В пятницу большие толпы людей снова вышли на улицы по всей Словакии, чтобы выразить протест против пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо.

Протестующие также осудили недавнюю пророссийскую деятельность близких соратников Фицо. В частности – высказывания Эрика Калиняка, который заявил, что Словакия "наконец будет иметь надежного соседа", если российские войска захватят Украину.

Любош Блаха, ведущий член партии Фицо, встретился на этой неделе с Сергеем Нарышкиным, председателем Службы внешней разведки РФ. Во время одной из своих поездок в Москву он заявил, что "Запад проиграет, а Россия выиграет".