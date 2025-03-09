Трамп відповів на звинувачення, що він став на сторону Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто був настільки жорсткий по відношенню до Росії, як він.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Трамп відповідав на питання щодо закидів на його адресу, що війні Росії проти України він став на сторону Москви.

"Ніхто не був жорсткіший по відношенню до Росії, ніж Дональд Трамп. Ніхто, і вони про це знають. Я зупинив "Північний потік" – до мене ніхто і не задумувався це зробити, його спокійно продовжували будувати. А я зупинив його. Прийшов Байден – і на другий день схвалив його!", – заявив Трамп.

Також він згадав про те, що наклав жорсткі санкції на Росію і вкотре повторив, що першим продав Україні "Джавеліни" для використання проти Росії.

"І в той же час я ладнаю з Путіним. Я ладнаю з Кім Чен Ином. Я ладнаю з президентом Сі", – додав Трамп.

7 березня Трамп заявив, що розглядає можливість запровадити широкомасштабні санкції та тарифи проти Росії через її триваюче повномасштабне вторгнення в Україну.

Водночас у п’ятницю Трамп заявив, що у питанні врегулювання війни йому легше "мати справу" з Росією, ніж з Україною.

Крім того, він пояснив, чому зупинив поставки військової допомоги Україні.