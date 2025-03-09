Трамп ответил на обвинения, что он стал на сторону России

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не был настолько жестким по отношению к России, как он.

Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

Трамп отвечал на вопрос относительно упреков в его адрес, что в войне России против Украины он стал на сторону Москвы.

"Никто не был жестче по отношению к России, чем Дональд Трамп. Никто, и они об этом знают. Я остановил "Северный поток" – до меня никто и не задумывался это сделать, его спокойно продолжали строить. А я остановил его. Пришел Байден – и на второй день одобрил его!", – заявил Трамп.

Также он вспомнил о том, что наложил жесткие санкции на Россию и в который раз повторил, что первым продал Украине "Джавелины" для использования против России.

"И в то же время я лажу с Путиным. Я лажу с Ким Чен Ыном. Я лажу с президентом Си", – добавил Трамп.

7 марта Трамп заявил, что рассматривает возможность ввести широкомасштабные санкции и тарифы против России из-за ее продолжающегося полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время в пятницу Трамп заявил, что в вопросе урегулирования войны ему легче "иметь дело" с Россией, чем с Украиной.

Кроме того, он объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине.