Трамп пригрозив Росії широкомасштабними санкціями та тарифами

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадити широкомасштабні санкції та тарифи проти Росії через її триваюче повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це глава Білого дому написав 7 березня у соцмережі Truth Social.

Трамп зробив заяву на тлі спроб посадити Україну і Росію за стіл переговорів і безпрецедентного тиску на офіційний Київ в останні дні.

"Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно "лупцює" Україну на полі бою, я серйозно розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточного врегулювання конфлікту за допомогою мирної угоди", – написав Дональд Трамп.

"Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. Дякую!!!" – додав глава Білого дому.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет.

Призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.