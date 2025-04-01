Рубіо обговорить в НАТО забезпечення тривалого миру в Україні

У Держдепартаменті США підтвердили візит Марко Рубіо на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, де держсекретар, серед іншого, обговорить забезпечення тривалого миру в Україні.

Про це повідомила у заяві речниця Держдепу Теммі Брюс, пише "Європейська правда".

Глава Держдепу США, відзначила вона, відвідає Брюссель з 2 по 4 квітня, де візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ НАТО.

Рубіо, серед іншого, обговорить пріоритети безпеки НАТО, в тому числі збільшення інвестицій Альянсу в оборону і забезпечення тривалого миру в Україні, відзначила Брюс.

Він також обговорить спільну загрозу Китаю для Євроатлантичного і Індо-Тихоокеанського альянсів та плани щодо саміту НАТО в Гаазі цього літа.

Міністри закордонних справ країн НАТО проведуть зустріч в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі вперше після повернення Дональда Трампа до влади.

Зустріч пройде на тлі закликів Трампа до європейських союзників підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП – це обсяг, який на свою оборону не виділяють самі США.

Після повернення Трампа до Білого дому серед союзників зросли занепокоєння щодо можливого виходу США з НАТО.

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