Рубио обсудит в НАТО обеспечение прочного мира в Украине

В Госдепартаменте США подтвердили визит Марко Рубио на встречу министров иностранных дел стран НАТО, где госсекретарь, среди прочего, обсудит обеспечение прочного мира в Украине.

Об этом сообщила в заявлении пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, пишет "Европейская правда".

Глава Госдепа США, отметила она, посетит Брюссель со 2 по 4 апреля, где примет участие в заседании министров иностранных дел НАТО.

Рубио, среди прочего, обсудит приоритеты безопасности НАТО, в том числе увеличение инвестиций Альянса в оборону и обеспечение длительного мира в Украине, отметила Брюс.

Он также обсудит общую угрозу Китая для Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского альянсов и планы относительно саммита НАТО в Гааге этим летом.

Министры иностранных дел стран НАТО проведут встречу в штаб-квартире Альянса в Брюсселе впервые после возвращения Дональда Трампа к власти.

Встреча пройдет на фоне призывов Трампа к европейским союзникам повысить оборонные расходы до 5% от ВВП – это объем, который на свою оборону не выделяют сами США.

После возвращения Трампа в Белый дом среди союзников выросли беспокойства относительно возможного выхода США из НАТО.

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