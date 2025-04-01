Рубио обсудит в НАТО обеспечение прочного мира в Украине
В Госдепартаменте США подтвердили визит Марко Рубио на встречу министров иностранных дел стран НАТО, где госсекретарь, среди прочего, обсудит обеспечение прочного мира в Украине.
Об этом сообщила в заявлении пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, пишет "Европейская правда".
Глава Госдепа США, отметила она, посетит Брюссель со 2 по 4 апреля, где примет участие в заседании министров иностранных дел НАТО.
Рубио, среди прочего, обсудит приоритеты безопасности НАТО, в том числе увеличение инвестиций Альянса в оборону и обеспечение длительного мира в Украине, отметила Брюс.
Он также обсудит общую угрозу Китая для Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского альянсов и планы относительно саммита НАТО в Гааге этим летом.
Министры иностранных дел стран НАТО проведут встречу в штаб-квартире Альянса в Брюсселе впервые после возвращения Дональда Трампа к власти.
Встреча пройдет на фоне призывов Трампа к европейским союзникам повысить оборонные расходы до 5% от ВВП – это объем, который на свою оборону не выделяют сами США.
После возвращения Трампа в Белый дом среди союзников выросли беспокойства относительно возможного выхода США из НАТО.
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