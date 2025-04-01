У Сербії пройшли масштабні протести проти тиску з боку уряду

Тисячі сербів напередодні пройшли маршем чотирма містами, протестуючи проти тиску з боку уряду та мови ненависті, спрямованої на студентів і професорів університетів, які впродовж кількох місяців влаштовували акції протесту.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Окрім сербської столиці Белграда, демонстрації пройшли в північному місті Новий Сад, центральному місті Крагуєвац і Ніш на півдні країни.

AP

AP

Марші було організовано через день після того, як жінка напала з ножем на декана факультету одного із сербських вишів.

Протестувальники вважають, що це сталось через кампанію ненависті, яку, за їхніми словами, розпалюють вищі посадовці та проурядові ЗМІ.

Сербський президент Александар Вучич намагається придушити постійні демонстрації, спровоковані обвалом навісу залізничного вокзалу в листопаді минулого року, внаслідок якого загинуло 16 осіб.

Організатори протестів заявляють, що причиною трагедії стала корупція в уряді, що призвела до недбалого і небезпечного ремонту будівлі вокзалу.

Студенти сербських університетів та їхні викладачі були ключовою силою загальнонаціональних демонстрацій, які також відображають ширше невдоволення правлінням Вучича.

Своєю чергою сербський президент звинуватив протестувальників у тому, що вони працюють проти державних інтересів.

Нагадаємо, нещодавно Вучич говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.

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