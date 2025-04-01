В Сербии прошли масштабные протесты против давления со стороны правительства
Новости — Вторник, 1 апреля 2025, 09:09 —
Тысячи сербов накануне прошли маршем по четырем городам, протестуя против давления со стороны правительства и языка ненависти, направленного на студентов и профессоров университетов, которые в течение нескольких месяцев устраивали акции протеста.
Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".
Кроме сербской столицы Белграда, демонстрации прошли в северном городе Новый Сад, центральном городе Крагуевац и Ниш на юге страны.
Марши были организованы через день после того, как женщина напала с ножом на декана факультета одного из сербских вузов.
Протестующие считают, что это произошло из-за кампании ненависти, которую, по их словам, разжигают высшие должностные лица и проправительственные СМИ.
Сербский президент Александар Вучич пытается подавить постоянные демонстрации, спровоцированные обвалом навеса железнодорожного вокзала в ноябре прошлого года, в результате которого погибли 16 человек.
Организаторы протестов заявляют, что причиной трагедии стала коррупция в правительстве, приведшая к небрежному и опасному ремонту здания вокзала.
Студенты сербских университетов и их преподаватели были ключевой силой общенациональных демонстраций, которые также отражают более широкое недовольство правлением Вучича.
В свою очередь сербский президент обвинил протестующих в том, что они работают против государственных интересов.
Напомним, недавно Вучич говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.
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