В Сербии прошли масштабные протесты против давления со стороны правительства

Тысячи сербов накануне прошли маршем по четырем городам, протестуя против давления со стороны правительства и языка ненависти, направленного на студентов и профессоров университетов, которые в течение нескольких месяцев устраивали акции протеста.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Кроме сербской столицы Белграда, демонстрации прошли в северном городе Новый Сад, центральном городе Крагуевац и Ниш на юге страны.

AP

AP

Марши были организованы через день после того, как женщина напала с ножом на декана факультета одного из сербских вузов.

Протестующие считают, что это произошло из-за кампании ненависти, которую, по их словам, разжигают высшие должностные лица и проправительственные СМИ.

Сербский президент Александар Вучич пытается подавить постоянные демонстрации, спровоцированные обвалом навеса железнодорожного вокзала в ноябре прошлого года, в результате которого погибли 16 человек.

Организаторы протестов заявляют, что причиной трагедии стала коррупция в правительстве, приведшая к небрежному и опасному ремонту здания вокзала.

Студенты сербских университетов и их преподаватели были ключевой силой общенациональных демонстраций, которые также отражают более широкое недовольство правлением Вучича.

В свою очередь сербский президент обвинил протестующих в том, что они работают против государственных интересов.

Напомним, недавно Вучич говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.

Больше читайте здесь: Пушка на защите Вучича: как президент Сербии потерял доверие граждан и что будет дальше