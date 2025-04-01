Партія влади у Грузії хоче заблокувати можливість перереєстрації партій у разі заборони

Керівна партія "Грузинська мрія" готує зміни до законодавства Грузії, в яких опозиція вбачає підготовку до блокування реєстрації опозиційними лідерами нових партій.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

"Грузинська мрія" ініціювала пакет поправок, за якими Конституційний суд зможе забороняти реєстрацію нових партій на підставі того, що "мета, характер діяльності і кадровий склад ідентичний із вже забороненими партіями".

За чинним законодавством КС може забороняти партію на підставі того, що вона має на меті насильницьку зміну конституційного ладу, посягання на незалежність і територіальну цілісність країни, займається пропагандою війни, насильства, етнічної чи релігійної ворожнечі тощо.

Ще одна поправка визначає терміни ухвалення рішень за конституційними скаргами щодо діяльності партій – 9 днів від подання позову, у передвиборчий період – 14 днів.

В опозиції вважають, що це підготовка ґрунту для того, щоб заборонити їхні політсили і заблокувати шляхи для відновлення діяльності.

"Формулювання настільки розмиті, що вони зможуть забороняти будь-яку опозиційну партію", – заявив представник коаліції "Сильна Грузія" ("Лело") Торніке Арткмеладзе.

Нагадаємо, у парламенті Грузії, де немає опозиції, почала роботу слідча комісія щодо "злочинів" періоду перебування при владі партії Саакашвілі, яка після того планує передати свої висновки у прокуратуру.

Виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе заявив, що "Єдиний національний рух" експрезидента Міхеїла Саакашвілі визнають неконституційним, таким чином забороняючи йому брати участь у місцевих виборах восени 2025 року.

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