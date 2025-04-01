Партия власти в Грузии хочет заблокировать возможность перерегистрации партий в случае запрета

Правящая партия "Грузинская мечта" готовит изменения в законодательство Грузии, в которых оппозиция видит подготовку к блокированию регистрации оппозиционными лидерами новых партий.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

"Грузинская мечта" инициировала пакет поправок, по которым Конституционный суд сможет запрещать регистрацию новых партий на основании того, что "цель, характер деятельности и кадровый состав идентичен с уже запрещенными партиями".

По действующему законодательству КС может запрещать партию на основании того, что она имеет целью насильственное изменение конституционного строя, посягательство на независимость и территориальную целостность страны, занимается пропагандой войны, насилия, этнической или религиозной вражды и тому подобное.

Еще одна поправка определяет сроки принятия решений по конституционным жалобам относительно деятельности партий – 9 дней от подачи иска, в предвыборный период – 14 дней.

В оппозиции считают, что это подготовка почвы для того, чтобы запретить их политсилы и заблокировать пути для возобновления деятельности.

"Формулировки настолько размыты, что они смогут запрещать любую оппозиционную партию", – заявил представитель коалиции "Сильная Грузия" ("Лело") Торнике Арткмеладзе.

Напомним, в парламенте Грузии, где нет оппозиции, начала работу следственная комиссия по "преступлениям" периода пребывания у власти партии Саакашвили, которая после того планирует передать свои выводы в прокуратуру.

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили признают неконституционным, таким образом запрещая ему участвовать в местных выборах осенью 2025 года.

Читайте также: Все надежды на Трампа: как власти Грузии ищут одобрения от президента США.