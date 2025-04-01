Глава МЗС Німеччини: угода про надра має відповідати праву ЄС
Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що потенційна угода про використання рідкісноземельних металів України має відповідати європейському праву.
Про це вона заявила на пресконференції 1 квітня під час візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Бербок сказала, що будь-які угоди з Україною щодо рідкісноземельних елементів мають бути сумісними з європейським законодавством.
За словами глави МЗС Німеччини, Європа вже домовилася з Україною про те, що будь-яка нова угода має бути сумісною із законодавством Європейського Союзу.
"Зрештою, це наш європейський континент. Звичайно, ми також ведемо діалог з усіма зацікавленими сторонами", – додала вона.
Минулого тижня стало відомо, що Україна отримала від США оновлену версію угоди про використання надр.
Згідно з аналізом "ЄвроПравди", новий текст угоди із США про надра може суперечити наміру України вступити до Європейського Союзу через жорсткі обмеження, що суттєво впливають на економічний суверенітет України.
Раніше у вівторок глава МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що Україна веде консультації зі США, аби досягнути підписання "взаємоприйнятного тексту" угоди про мінерали.
Більше читайте тут: Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.