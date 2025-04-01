Глава МИД Германии: соглашение о недрах должно соответствовать праву ЕС

Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что потенциальное соглашение об использовании редкоземельных металлов Украины должно соответствовать европейскому праву.

Об этом она заявила на пресс-конференции 1 апреля во время визита в Киев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Бербок сказала, что любые соглашения с Украиной по редкоземельным элементам должны быть совместимы с европейским законодательством.

По словам главы МИД Германии, Европа уже договорилась с Украиной о том, что любое новое соглашение должно быть совместимым с законодательством Европейского Союза.

"В конце концов, это наш европейский континент. Конечно, мы также ведем диалог со всеми заинтересованными сторонами", – добавила она.

На прошлой неделе стало известно, что Украина получила от США обновленную версию соглашения об использовании недр.

Согласно анализу "ЕвроПравды", новый текст соглашения с США о недрах может противоречить намерению Украины вступить в Европейский Союз из-за жестких ограничений, существенно влияющих на экономический суверенитет Украины.

Ранее во вторник глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Украина ведет консультации с США, чтобы достичь подписания "взаимоприемлемого текста" соглашения о минералах.

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