Сибіга підтвердив консультації зі США щодо прийнятного тексту угоди про надра 

Глава МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що Україна веде консультації зі США, аби досягнути підписання "взаємоприйнятного тексту" угоди про мінерали.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр сказав у вівторок на брифінгу в Києві з главою МЗС Литви.

Сибіга відзначив, що Міністерство закордонних справ 28 березня дипломатичними каналами отримало новий текст так званої угоди щодо мінеральних ресурсів від американської сторони.

"Українська сторона була готова підписати раніше напрацьовану рамкову угоду. Зараз ми отримали пропозицію на розвиток і відповідно новий текст угоди", – відзначив Сибіга.

Міністр наголосив, що в України є своє законодавство щодо опрацювання такого типу документів. "Відповідно, були здійснені необхідні процедури для початку проходження внутрішньодержавних необхідних процедур", – сказав міністр.

Він також підтвердив, що розпочаті консультації з американською стороною щодо тексту угоди.

"Відбувся вже один раунд цих консультацій. Українська сторона налаштована на укладення документа, який би відповідав обопільно національним інтересам як США, так і (України)", – наголосив Сибіга.

За його словами, текст угоди, який передбачатиме подальшу посилену присутність потужного американського бізнесу, також буде внеском у безпекову інфраструктуру України.

"Це завжди важливо, посилення присутності американського бізнесу на території України. Тому цей процес триватиме. Ми будемо працювати з американськими колегами для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання", – підкреслив міністр.

Напередодні джерела в ОПУ повідомили, що Україна та США провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про корисні копалини.

Президент Володимир Зеленський 28 березня повідомляв, що Україна отримала новий текст угоди. Тоді він наполіг, що Україна не готова визнати надану в останні роки американську допомогу боргом.

Президент США Дональд Трамп на вихідних пообіцяв "великі проблеми" Володимиру Зеленському за відмову від угоди про надра.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.