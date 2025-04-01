Сербія та Угорщина посилять військову співпрацю, Вучич мріє про "альянс"

Міністри оборони Угорщини та Сербії 1 квітня підписали угоду про посилення військової співпраці на 2025 рік, який, за словами сербського президента Александара Вучича, сприятиме створенню "військового союзу" між двома країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

У вівторок у Белграді міністри оборони Угорщини і Сербії Кріштоф Шалай-Бобровницький і Братислав Гашич підписали документ, який конкретизує угоду про стратегічну співпрацю між Угорщиною і Сербією в галузі оборони з 2023 року.

Було оголошено, що до 2025 року Будапешт і Белград домовилися про 79 оборонних заходів, зокрема спільні навчання, вертолітні та інші навчання, співпрацю в секторах оборонної промисловості, кібербезпеки, миротворчих операцій, військової освіти та медицини.

Президент Сербії Александар Вучич у звʼязку з цим заявив, що нова угода між Белградом і Будапештом у сфері оборони "продовжить подальше зближення в напрямку створення військового союзу" між Сербією та Угорщиною.

"Про це запитує угорська сторона, про це запитують угорський і сербський парламенти. Наші відносини більш ніж добрі, і ми з прем'єр-міністром Віктором Орбаном висловили бажання продовжувати прискорення і подальше зближення наших позицій в оборонній сфері", – заявив Вучич після підписання.

Він не надав подальших подробиць про ідею сербсько-угорського військового альянсу. Угорська та сербська сторони не обговорювали це питання, а після підписання угоди журналістам не дозволяли ставити запитання.

Нагадаємо, в середині березня Белград різко відреагував на декларацію, підписану в Тирані Албанією, Хорватією і Косово про співпрацю у реагуванні на виклики безпеці, які можуть загрожувати регіональній стабільності.

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