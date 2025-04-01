Сербия и Венгрия усилят военное сотрудничество, Вучич мечтает об "альянсе"

Министры обороны Венгрии и Сербии 1 апреля подписали соглашение об усилении военного сотрудничества на 2025 год, который, по словам сербского президента Александара Вучича, будет способствовать созданию "военного союза" между двумя странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает балканская служба "Радио Свобода".

Во вторник в Белграде министры обороны Венгрии и Сербии Криштоф Шалай-Бобровницкий и Братислав Гашич подписали документ, который конкретизирует соглашение о стратегическом сотрудничестве между Венгрией и Сербией в области обороны с 2023 года.

Было объявлено, что до 2025 года Будапешт и Белград договорились о 79 оборонных мероприятиях, включая совместные учения, вертолетные и другие учения, сотрудничество в секторах оборонной промышленности, кибербезопасности, миротворческих операций, военного образования и медицины.

Президент Сербии Александар Вучич в связи с этим заявил, что новое соглашение между Белградом и Будапештом в сфере обороны "продолжит дальнейшее сближение в направлении создания военного союза" между Сербией и Венгрией.

"Об этом спрашивает венгерская сторона, об этом спрашивают венгерский и сербский парламенты. Наши отношения более чем хорошие, и мы с премьер-министром Виктором Орбаном выразили желание продолжать ускорение и дальнейшее сближение наших позиций в оборонной сфере", – заявил Вучич после подписания.

Он не предоставил дальнейших подробностей об идее сербско-венгерского военного альянса. Венгерская и сербская стороны не обсуждали этот вопрос, а после подписания соглашения журналистам не позволяли задавать вопросы.

Напомним, в середине марта Белград резко отреагировал на декларацию, подписанную в Тиране Албанией, Хорватией и Косово о сотрудничестве в реагировании на вызовы безопасности, которые могут угрожать региональной стабильности.

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