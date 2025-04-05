Зеленський обурився реакції посольства США на удар по Кривому Рогу
Президент Володимир Зеленський заявив, що "неприємно" здивований реакцією посольства США на ракетний удар Росії по Кривому Рогу напередодні, внаслідок якого загинули мінімум 18 людей.
Про це йдеться в дописі глави держави у Telegram, повідомляє "Європейська правда".
Зеленський висловив вдячність міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії за "принципову позицію" щодо російського удару Кривого Рогу, а також подякував головній дипломатці ЄС і посольствам Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини.
"На жаль, неприємно дивує реакція посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", – наголосив він.
Президент закликав до подальшого тиску на Росію для завершення війни та порятунку життів.
"І ми говорили, зокрема, з американською стороною щодо додаткових систем ППО для захисту якраз від подібних ракетних ударів. Розраховуємо на наші домовленості з Президентом Сполучених Штатів, який обіцяв допомогти з пошуком додаткових "петріотів", – нагадав Зеленський.
Увечері 4 квітня російська армія ударила балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу. Станом на зараз відомо про 18 загиблих, серед яких девʼять дітей, та понад 60 поранених.
Тоді посол США в Україні Бріджит Брінк написала, що її "жахає" удар по Кривому Рогу, не згадавши в повідомленні Росію.