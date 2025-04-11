СМИ узнали причины отставки посла США в Украине

Американский посол в Украине Бриджит Бринк решила покинуть пост на фоне усиления разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

Об этом изданию Financial Times рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

Собеседники издания, знакомые с решением Бринк уйти в отставку, сказали, что она испытывала все большее давление со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые сомневались в ее готовности поддержать их стратегию в отношении Украины.

Белый дом и Госдепартамент не дали комментариев в ответ на вопрос о политических разногласиях между администрацией Трампа и Бринк.

С Бринк не удалось связаться для получения комментариев.

Издание также пишет о напряженности в рабочих отношениях Бринк с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая стала фоном для отставки, хотя и не была прямой причиной.

Напряженность в отношениях между Бринк и Зеленским стала очевидной на прошлой неделе, когда украинский президент раскритиковал дипломата за реакцию на ракетный удар РФ по Кривому Рогу, который унес жизни 20 человек, в том числе девяти детей.

После атаки Бринк написала в X: "Ужасно, что сегодня вечером баллистическая ракета упала рядом с детской площадкой и рестораном в Кривом Роге. Более 50 человек ранены и 16 убиты, в том числе 6 детей. Вот почему война должна закончиться".

Зеленский в ответ написал в Telegram, что реакция посольства США "неприятно удивляет" и назвал ее "слабой".

Он также указал на то, что Бринк не употребила слово "российская", когда "говорила о ракете, которая убила детей".

Уже в среду Бринк опубликовала новое сообщение, в котором отмечала: "Сегодня я отдала дань уважения семьям и близким погибших ... в результате атаки российской ракеты с кассетным зарядом в Кривом Роге 4 апреля".

Западные дипломаты в Киеве назвали Бринк одной из самых активных публичных адвокатов Украины. Один из них назвал ее "серьезным дипломатом" с "сильным характером", но давление со стороны офисов Трампа и Зеленского сказалось.

Украинские чиновники заявили, что считают Бринк слишком критичной к ним, особенно в отношении усилий страны по искоренению коррупции.

Чиновники указали на заметные изменения в ее месседжах в последнее время, которые, по их мнению, стали более близкими к позиции Трампа и все более критичными в отношении Украины.

В частности, после ссоры между Трампом и Зеленским в Белом доме в феврале Бринк в соцсетях поддержала президента США.

FT провело проверку постов Бринк в X до и после вступления Трампа в должность 20 января, которая показала явные изменения в ее публичных заявлениях, особенно в отношении России.

За 75 дней до инаугурации Трампа она 53 раза критически высказывалась о России и войне в Украине. За 75 дней после этого она опубликовала лишь пять сообщений с упоминаниями о России, ни в одном из которых не возлагала на нее вину за атаки.

Как известно, в четверг Госдеп США официально подтвердил, что Бринк покидает свою должность.