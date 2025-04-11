The Times: Британія "мирила" Україну і США після невдалого контрнаступу 2023 року

Велика Британія відіграла ключову роль у налагодженні відносин між Україною та Сполученими Штатами після того, як Київ змінив погоджене бачення контрнаступу 2023 року, викликавши нерозуміння американської сторони.

Про це йдеться в публікації The Times, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовники The Times розповіли про глибину залученості британських посадовців у планування як контрнаступу України у 2023 році, так і у відносини з тодішнім військовим керівництвом США.

Як ідеться в матеріалі, контрнаступ 2023 року, який спершу планувався на березень, у Києві відкладали, очікуючи більшої кількості зброї від союзників. Це зрештою дозволило Росії зміцнити позиції.

"Україна продовжувала чекати, поки вони отримають все обладнання, ми продовжували говорити, що вам потрібно просто йти, Росія не сильна. Ви повинні кинути їм виклик, у вас достатньо озброєння", – розповіло The Times британське військове джерело.

Іншою проблемою стало те, що замість зосередження сил на одному напрямку – південному – президент Володимир Зеленський за порадою тодішнього командувача Сухопутних військ генерала Олександра Сирського санкціонував перекидання сил на схід.

Американська сторона, пише The Times, "була нетерпляча" та очікувала швидкого результату на півдні. Саме в цей момент, коли результатів контрнаступу не було, "відносини між українцями та американцями досягли дна", ідеться в матеріалі.

У цей час голова Генштабу Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін перервав відпустку й вирушив до Києва, аби виправити ситуацію. Він таємно зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та вийшов на відеозвʼязок з американськими колегами, пише The Times. Також у комунікаціях між американцями й українцями брав участь генерал-лейтенант сер Ролі Вокер.

У результаті у серпні Радакін, Залужний і командувач сухопутних військ США в Європі та Африці, генерал Крістофер Каволі, зустрілися особисто на польсько-українському кордоні та під час п'ятигодинної дискусії обговорили плани дій українських сил на зиму та на наступний рік.

"Це був знак того, що найближчим часом американці не збираються відмовлятись від підтримки (України. – Ред.)", – пише The Times.

У публікації також вказано, що Британія надала своїм військовим дещо більшу свободу дій, ніж США, і ті могли планувати візити в Україну. Згадується, зокрема, один випадок, коли Радакін приїхав до Києва в цивільному, аби не привертати уваги.

Минулого місяця, нагадаємо, з великої публікації The New York Times стало відомо, що американська сторона сприйняла операцію України в Курській області як крок до порушення довіри, проте не стала зупиняти свою підтримку, аби не допустити загибелі тисяч українських військових, що вже перебували на території Росії.