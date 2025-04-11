The Times: Британия "мирила" Украину и США после неудачного контрнаступления в 2023 году

Великобритания сыграла ключевую роль в налаживании отношений между Украиной и Соединенными Штатами после того, как Киев изменил согласованное видение контрнаступления 2023 года, вызвав непонимание американской стороны.

Об этом говорится в публикации The Times, сообщает "Европейская правда".

Собеседники The Times рассказали о глубине вовлеченности британских чиновников в планирование как контрнаступления Украины в 2023 году, так и в отношениях с тогдашним военным руководством США.

Как говорится в материале, контрнаступление 2023 года, которое сначала планировалось на март, в Киеве откладывали, ожидая большего количества оружия от союзников. Это в итоге позволило России укрепить позиции.

"Украина продолжала ждать, пока они получат все оборудование, мы продолжали говорить, что вам нужно просто идти, Россия не сильна. Вы должны бросить им вызов, у вас достаточно вооружения", – рассказал The Times британский военный источник.

Другой проблемой стало то, что вместо сосредоточения сил на одном направлении – южном – президент Владимир Зеленский по совету тогдашнего командующего Сухопутными войсками генерала Александра Сырского санкционировал переброску сил на восток.

Американская сторона, пишет The Times, "была нетерпелива" и ожидала быстрого результата на юге. Именно в этот момент, когда результатов контрнаступления не было, "отношения между украинцами и американцами достигли дна", говорится в материале.

В это время глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин прервал отпуск и отправился в Киев, чтобы исправить ситуацию. Он тайно встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и вышел на видеосвязь с американскими коллегами, пишет The Times. Также в коммуникациях между американцами и украинцами участвовал генерал-лейтенант сэр Роли Уокер.

В результате в августе Радакин, Залужный и командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Кристофер Каволи встретились лично на польско-украинской границе и во время пятичасовой дискуссии обсудили планы действий украинских сил на зиму и на следующий год.

"Это был знак того, что в ближайшее время американцы не собираются отказываться от поддержки (Украины. – Ред.)", – пишет The Times.

В публикации также указано, что Великобритания предоставила своим военным несколько большую свободу действий, чем США, и те могли планировать визиты в Украину. Упоминается, в частности, один случай, когда Радакин приехал в Киев в гражданском, чтобы не привлекать внимания.

В прошлом месяце, напомним, из большой публикации The New York Times стало известно, что американская сторона восприняла операцию Украины в Курской области как шаг к нарушению доверия, однако не стала останавливать свою поддержку, чтобы не допустить гибели тысяч украинских военных, которые уже находились на территории России.