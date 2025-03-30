NYT: Україна порушила довіру США операцією в Курській області

Американська сторона сприняла операцію України в Курській області як крок до порушення довіри, проте не стала зупинять свою підтримку, аби не допустити загибелі тисяч українських військових, що вже перебували на території Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The New York Times.

Як відзначає видання, станом на літо 2024 року українська армія на півночі та сході була небезпечно розтягнута. Проте головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжував говорити американцям, що йому "потрібна перемога".

В березні американці виявили, що українська військова розвідка таємно планує наземну операцію на південному заході Росії. Тоді начальник київської резидентури ЦРУ поставив керівника ГУР Кирила Буданова перед фактом: якщо українці перетнуть кордон з Росією, то зроблять це без американської зброї і розвідувальної підтримки.

На початку серпня українці зробили загадковий натяк на те, що щось відбувається на півночі. Саме тоді генерал Сирський зробив свій хід – відправив війська через південно-західний російський кордон, в Курську область.

"Для американців розгортання цієї інтервенції стало значним порушенням довіри. Справа не лише в тому, що українці знову тримали їх у невіданні; вони таємно перетнули взаємно узгоджену лінію, вивізши обладнання, надане коаліцією, на російську територію", – йдеться у публікації.

Раніше Україна та США визначили зону у Росії, по якій українці могли стріляти з американської зброї, а командування у Вісбадені могло би підтримувати їхні удари розвідувальною інформацією. Це було зроблено, зокрема, для запобігання гуманітарній катастрофі на Харківщині.

"Це був не майже шантаж, а саме шантаж", – прокоментував високопосадовець Пентагону.

Після початку курської операції американці могли б зупинити свою підтримку, але вони знали, що це, як пояснив представник адміністрації США, "може призвести до катастрофи": українські солдати на Курщині загинули б, якби їх не прикривали ракети HIMARS і американська розвідка.

Американці дійшли висновку, що курська операція була перемогою, якої прагнуло та на яку увесь час натякало українське керівництво.

Однією з цілей операції, як пояснив американцям президент Володимир Зеленський, був важіль впливу – захоплення і утримання російської землі, яку можна було б обміняти на українську в майбутніх переговорах.

У середині березня розвідка Естонії підтвердила, що Україна поступово виводить військовий контингент із Курської області Росії.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що пауза з наданням розвідданих з боку США не вплинула на погіршення становища українських військ у Курській області.