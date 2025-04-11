Трамп вимагає від Росії "ворушитися", щоб завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп закликав Росію до кроків, аби припинити розвʼязану нею повномасштабну війну проти України.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

У пості Трамп написав, що "Росія повинна ворушитись".

"Занадто багато людей гине, тисячі щотижня, у жахливій і безглуздій війні – війні, яка ніколи не повинна була статися, і не сталася б, якби я був президентом!!!" – додав він.

Американський президент, однак, не уточнив, як саме спонукатиме Росію "ворушитись" для припинення війни.

Трамп, який обіцяв швидко припинити вогонь в Україні, в останні дні все частіше висловлює невдоволення діями Москви.

Він, зокрема, казав, що "розлютився" після того, як господар Кремля Владімір Путін поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського, і обурювався російськими атаками проти українських міст.

Водночас ЗМІ повідомляли, що високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин.