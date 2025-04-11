Трамп требует от России "шевелиться", чтобы завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп призвал Россию к шагам, чтобы прекратить развязанную ею полномасштабную войну против Украины.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

В посте Трамп написал, что "Россия должна шевелиться".

"Слишком много людей погибает, тысячи еженедельно, в ужасной и бессмысленной войне – войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом!!!" – добавил он.

Американский президент, однако, не уточнил, как именно будет побуждать Россию "шевелиться" для прекращения войны.

Трамп, который обещал быстро прекратить огонь в Украине, в последние дни все чаще выражает недовольство действиями Москвы.

Он, в частности, говорил, что "разозлился" после того, как хозяин Кремля Владимир Путин поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского, и возмущался российскими атаками против украинских городов.

В то же время СМИ сообщали, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.