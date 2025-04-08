Трамп невдоволений, що РФ бомбить Україну "як божевільна"

Президент США Дональд Трамп заявив про своє невдоволення поточною ситуацією у війні РФ проти України, зокрема російськими ракетними атаками на українські міста.

Про це він сказав на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що не знає "що там відбувається, але це дуже нехороша ситуація".

"Мені не подобається те, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони (росіяни. – Ред.) бомбардують як божевільні просто зараз", – сказав американський президент.

Він додав, що США ведуть перемовини як з РФ, так і з Україною щодо потенційного мирного врегулювання.

"І ми ніби як наближаємось (до врегулювання. – Ред.), але я не задоволений усіма бомбардуваннями, які відбуваються останній тиждень або десь так. Це жахливо", – резюмував Трамп.

Нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни.

Водночас ЗМІ повідомляли, що високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин.

Сам Трамп раніше казав, що "розлютився" після того, як господар Кремля Владімір Путін поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського.