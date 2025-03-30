Трамп каже, що злий на Путіна і погрожує новими тарифами

Президент США Дональд Трамп заявив, що був "дуже розлючений" і "роздратований", коли лідер Росії Владімір Путін поставив під сумнів легітимність української влади й закликав ввести тимчасове зовнішнє управління в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це Трамп сказав у неділю під час телефонної розмови з NBC News.

Глава Кремля Володимир Путін днями запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.

За словами Путіна, вже із новим урядом можна буде починати мирні перемовини й підписувати "легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними".

"Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія – чого може і не бути – але якщо я вважатиму, що це була її провина, я збираюся ввести вторинні тарифи на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії", – заявив Трамп в неділю.

"Це означатиме, що якщо ви купуєте нафту в Росії, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатах. На всю нафту буде встановлено мито в розмірі 25%, від 25 до 50 пунктів на всю нафту", – сказав Трамп.

Коментарі Трампа з'явилися після того, як він раніше розкритикував Зеленського, заявивши, що його втомило те, що президент України нібито хоче воювати, та називав його "диктатором".

"Буде 25% тариф на нафту та інші продукти, що продаються в Сполучених Штатах, вторинні тарифи", – сказав Трамп. Він зазначив, що тарифи будуть введені протягом місяця, якщо не буде угоди про припинення вогню.

За його словами, Путін знає, що він розлючений. Але, зазначив Трамп, у нього з лідером РФ "дуже хороші стосунки" і "гнів швидко розсіюється... якщо він робить правильні речі".

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США, Росія та Україна домовились про заборону ударів по енергооб’єктах, однак ця домовленість на практиці не діє. Росія продовжує атакувати українську енергоінфраструктуру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підготує докази порушення Росією режиму тиші в енергетиці та надасть їх Сполученим Штатам, очікуючи відповідної реакції.