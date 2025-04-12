Чи готові опоненти Трампа використати його провали і повернути демократів до влади у США

Демократична партія США протягом останніх чотирьох місяців переживає одночасно дві кризи: відсутність єдиного лідера і брак розуміння, куди рухатись далі.

Рейтинг партії перебуває на історично низькому рівні, і тільки 7% її виборців ставляться до неї "дуже позитивно". Цього явно мало, щоб бути відчутною опозицією Дональду Трампу, результати правління якого зараз відчуває на собі весь світ.

Про проблеми Демократичної партії та те, хто має потенціал очолити опозицію Трампу, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Хто зупинить Трампа? Чому Демпартія США не може вийти з кризи після поразки на виборах. Далі – стислий її виклад.

Як досі вважалося, Сполучені Штати є двопартійною парламентською демократією, в якій одна партія протистоїть іншій та врівноважує її в разі потреби. А це своєю чергою теоретично дозволяє "обмежити" президентську владу вже після проміжних виборів 2026 року.

Але не все так просто. Перш за все, для цього потрібна активна та ефективна опозиція.

Після листопада 2024 року і програшу Камали Гарріс зʼясувалося, що Демократична партія опинилась без противаги Дональду Трампу.

Колишня віцепрезидентка після відвертого небажання визнати поразку пообіцяла "продовжити боротьбу". Але досі "боротьби" Гарріс помітно не було. Вона не виступала на публіці, не зібрала мітинг, ба навіть ніяк не коментувала дії адміністрації Трампа.

Подейкують, що Гарріс планує взяти участь у виборах губернатора рідної Каліфорнії у 2026 році.

Нинішній губернатор, демократ Гевін Ньюсом – до речі, один із потенційних претендентів на наступну президентську номінацію від Демпартії. І він, на відміну від Гарріс, і Трампа критикує, і про помилки партії дискутує публічно.

Звісно, серед конгресменів-демократів є амбітні політики, але в нинішній ситуації Демократична партія потребує обʼєднавчої фігури вже зараз.

Можливо, відповідь потрібно шукати взагалі в іншому спектрі політики демократів.

Сенатор Берні Сандерс і членкиня Палати представників Александра Окасіо-Кортес останні тижні збирають тисячні мітинги в різних містах під гаслом "боротьби з олігархією" – маючи на увазі передусім мільярдера Ілона Маска, який має особливі відносини з Трампом і працює в його адміністрації над оптимізацією держапарату.

83-річний Берні Сандерс, який двічі невдало боровся за президентську номінацію, не є членом Демпартії, а представляє демократичних соціалістів свого рідного штату Вермонт.

Його супроводжує Окасіо-Кортес – 35-річна ліва демократка, популярна серед молодшого електорату Демпартії, що цілком може бути підґрунтям до її особистої президентської кампанії-2028.

До речі, саме її найчастіше згадували в останньому опитуванні CNN у відповідь на питання, хто найкраще виражає цінності Демократичної партії.

Той факт, що мітинги двох прогресивістів привертають більше уваги, ніж дії керівництва демократів, порушують більш загальне питання: в якому напрямку має рухатись партія, аби оговтатись від поразки-2024?

Демократи втратили свій "ядерний" електорат: представників середнього класу і небілих. Економічні обіцянки Дональда Трампа для останніх виявилися досить значущими.

У середовищі демократів виникає відчуття, що вони стали партією еліти, перехопивши цю естафету в Республіканської партії.

Тому й не дивно, що більш ліве крило партії заявляє про себе гучніше.

І хоча "демократичний соціалізм" Сандерса й Окасіо-Кортес теоретично має потенціал до обʼєднання широкої бази виборців і надання поштовху реальній опозиції Трампу, наразі не виглядає, що Демпартія готова масово "полівішати". Чому б тоді не припустити, що й Демократична партія може розколотися на "ліво-прогресистську" та "помірковану" частини?

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Хто зупинить Трампа? Чому Демпартія США не може вийти з кризи після поразки на виборах.