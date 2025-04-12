Готовы ли оппоненты Трампа использовать его провалы и вернуть демократов к власти в США

Демократическая партия США в течение последних четырех месяцев переживает одновременно два кризиса: отсутствие единого лидера и отсутствие понимания, куда двигаться дальше.

Рейтинг партии находится на исторически низком уровне, и только 7% ее избирателей относятся к ней "очень положительно". Этого явно мало, чтобы быть ощутимой оппозицией Дональду Трампу, результаты правления которого сейчас ощущает на себе весь мир.

О проблемах Демократической партии и том, кто имеет потенциал возглавить оппозицию Трампу, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Кто остановит Трампа? Почему Демпартия США не может выйти из кризиса после поражения на выборах. Далее – краткое ее изложение.

Как до сих пор считалось, Соединенные Штаты являются двухпартийной парламентской демократией, в которой одна партия противостоит другой и уравновешивает ее в случае необходимости. А это в свою очередь теоретически позволяет "ограничить" президентскую власть уже после промежуточных выборов 2026 года.

Но не все так просто. Прежде всего, для этого нужна активная и эффективная оппозиция.

После ноября 2024 года и проигрыша Камалы Харрис выяснилось, что Демократическая партия оказалась без противовеса Дональду Трампу.

Бывшая вице-президент после откровенного нежелания признать поражение пообещала "продолжить борьбу". Но до сих пор "борьбы" Харрис заметно не было. Она не выступала на публике, не собрала митинг, и даже никак не комментировала действия администрации Трампа.

Поговаривают, что Харрис планирует принять участие в выборах губернатора родной Калифорнии в 2026 году.

Нынешний губернатор, демократ Гэвин Ньюсом – кстати, один из потенциальных претендентов на следующую президентскую номинацию от Демпартии. И он, в отличие от Харрис, и Трампа критикует, и об ошибках партии дискутирует публично.

Конечно, среди конгрессменов-демократов есть амбициозные политики, но в нынешней ситуации Демократическая партия нуждается в объединяющей фигуре уже сейчас.

Возможно, ответ нужно искать вообще в другом спектре политики демократов.

Сенатор Берни Сандерс и член Палаты представителей Александра Окасио-Кортес последние недели собирают тысячные митинги в разных городах под лозунгом "борьбы с олигархией" – имея в виду прежде всего миллиардера Илона Маска, который имеет особые отношения с Трампом и работает в его администрации над оптимизацией госаппарата.

83-летний Берни Сандерс, который дважды неудачно боролся за президентскую номинацию, не является членом Демпартии, а представляет демократических социалистов своего родного штата Вермонт.

Его сопровождает Окасио-Кортес – 35-летняя левая демократка, популярная среди младшего электората Демпартии, что вполне может быть основой для ее личной президентской кампании-2028.

Кстати, именно ее чаще всего упоминали в последнем опросе CNN в ответ на вопрос, кто лучше всего выражает ценности Демократической партии.

Тот факт, что митинги двух прогрессивистов привлекают больше внимания, чем действия руководства демократов, поднимают более общий вопрос: в каком направлении должна двигаться партия, чтобы оправиться от поражения-2024?

Демократы потеряли свой "ядерный" электорат: представителей среднего класса и небелых. Экономические обещания Дональда Трампа для последних оказались достаточно значимыми.

В среде демократов возникает ощущение, что они стали партией элиты, перехватив эту эстафету у Республиканской партии.

Поэтому неудивительно, что более левое крыло партии заявляет о себе громче.

И хотя "демократический социализм" Сандерса и Окасио-Кортес теоретически имеет потенциал к объединению широкой базы избирателей и предоставлению толчка реальной оппозиции Трампу, пока не выглядит, что Демпартия готова массово "полеветь". Почему бы тогда не предположить, что и Демократическая партия может расколоться на "лево-прогрессистскую" и "умеренную" части?

Подробнее – в материале Олега Павлюка Кто остановит Трампа? Почему Демпартия США не может выйти из кризиса после поражения на выборах.